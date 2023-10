Israelischer Botschafter kündigt Bestrafung von Hamas an

BERLIN (dpa-AFX) - Der israelische Botschafter in Berlin, Ron Prosor, hat eine Bestrafung der Verantwortlichen für den Großangriff auf Israel angekündigt. Die Hamas-Führung habe ohne Provokation die Entscheidung getroffen, Israel anzugreifen, sagte Prosor am Samstag im Deutschlandfunk. "Wir werden alles tun, uns nicht nur zu verteidigen, sondern all diejenigen, die verantwortlich sind, auch zu bestrafen."

Verantwortlich ist aus Sicht des Botschafters neben der von der EU, den USA und Israel als Terrororganisation eingestufte Hamas auch der Iran. "Es ist klar für uns, dass Iran dahintersteckt", sagte der Botschafter. Iran versuche alles, die Region in einen Kriegszustand zu bringen. Es bleibe nicht ohne Folgen, wenn man Israel angreift.

Prosor sprach von einem "monströsen" Angriff gegen Zivilisten. Derzeit befreie die Armee israelische Städte. "Raketen fliegen ohne Pause, Wohnhäuser brennen und Zivilisten werden als Geiseln genommen", sagte er. "Die Menschen in Gaza müssen wissen, dass die Hamas-Führung wirklich die Entscheidung getroffen hat und für alles, was jetzt passiert, verantwortlich sein wird."/poi/DP/zb