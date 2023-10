Aktie steuert auf weiteres Debakel zu

Bereits unsere letzte Kommentierung zur Aktie des US-amerikanischen Silberproduzenten Hecla Mining überschrieben wir mit „Das könnte bitter werden.“. Das war am 14. September. Mittlerweile haben sich Stimmung und Kursverlauf weiter eingetrübt…

Rückblick. In der betreffenden Kommentierung hieß es unter anderem „[…] Vor dem Hintergrund dieser Gemengelage erreicht die Hecla-Mining-Aktie die eminent wichtige Unterstützung um 4 US-Dollar. Halten die 4 US-Dollar, hat die Aktie die Chance auf einen Doppelboden. Bereits in der zweiten August-Hälfte standen die 4 US-Dollar im Fokus und waren Ausgangspunkt einer Erholung in Richtung 4,7 US-Dollar, die aber im Endeffekt ergebnislos in sich zusammenfiel. Nun also testet die Aktie erneut die 4 US-Dollar. Ein erfolgreicher Test würde zumindest die Chance auf eine Erholung in Richtung 4,7 US-Dollar offerieren. Sollte das Unterfangen allerdings misslingen, könnte es für Hecla Mining weiter in Richtung 3,5 US-Dollar gehen.“

Die aktuellen Rahmenbedingungen haben Hecla Mining weiter zugesetzt und den Aktienkurs in die Knie gezwungen. Die damals noch vorhandene Chance, im Bereich von 4 US-Dollar einen Boden auszubilden, wurde zwischenzeitlich vertan. Wir haben einen 5-Jahres-Chart auf Wochenbasis bemüht, um die aktuelle Lage adäquat darstellen zu können.

Nach dem Verlust der 4 US-Dollar droht nunmehr eine Ausdehnung der Bewegung auf 3,4 US-Dollar. Hier befindet sich eine vermeintlich stark ausgebaute Unterstützung. Vor dem Hintergrund der überverkauften Lage könnte es ausgehend von den 3,4 US-Dollar zu Gegenbewegungen kommen. Diese erlangen jedoch erst Relevanz, sollten sie Hecla Mining über die 4 US-Dollar führen. Obacht ist hingegen geboten, sollte es für die Aktie unter die 3,4 US-Dollar gehen. In diesem Fall würden weitere Abgaben in Richtung 3,0 US-Dollar drohen.