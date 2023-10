Aktie unter Druck.

Die Rally im Ölsektor schien kein Ende nehmen zu wollen. Haussierende Ölpreise zogen die Kurse der Produzenten mit nach oben. Doch die Luft wurde zuletzt dünn und blieb schließlich ganz weg. Die Produzentenaktien sehen sich mittlerweile einem veritablen Korrekturszenario gegenüber. Die Aktie des Ölgiganten Exxon Mobil stellt diesbezüglich keine Ausnahme dar. Auch sie musste zuletzt Federn lassen…

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zu Exxon Mobil hieß es am 18.09. unter anderem noch „[…] Allerdings verpasste es die Aktie, im entscheidenden Moment nachzusetzen. Ein erster Vorstoß über die 119 US-Dollar scheiterte. Kurzum. Exxon Mobil hält trotz des gescheiterten Versuchs noch alle Trümpfe in der Hand. Ein Vorstoß über die 119 US-Dollar / 120 US-Dollar wäre für die Aktie ein Vorstoß in neue Kurssphären. Mit Blick auf die Unterseite gilt, dass etwaige Rücksetzer sich oberhalb von 109 US-Dollar abspielen sollten. Geht es für die Aktie darunter, muss die Lage neu bewertet.“



In der Folgezeit verstärkte Exxon Mobil noch einmal den Druck auf der Oberseite. Der Widerstandsbereich um 119+ US-Dollar gab schließlich nach. Alles sah nach einem Ausbruch und einem frischen Kaufsignal aus. Doch dann passierte genau das, was in diesen Situationen tunlichst nicht passieren sollte – der Vorstoß fiel in sich zusammen, noch ehe er richtig Fahrt aufnehmen und Relevanz entwickeln konnte.

Gewinnmitnahmen setzten schließlich ein und zwangen die Aktie zur Umkehr. Mit dem Unterstützungsbereich um 115 US-Dollar und dem kurzfristigen Aufwärtstrend (rot dargestellt) gingen bereits zwei wichtige Bereiche verloren. Und es könnte noch schlimmer kommen, denn Exxon Mobil hat die nächste wichtige Unterstützung um 109 US-Dollar und damit auch die 200-Tage-Linie erreicht. Ein Rücksetzer unter die 109 US-Dollar würde die Tür in Richtung 100 US-Dollar öffnen.