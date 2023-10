Jahresendrallye? Darum sollten sich Anleger nicht zu früh freuen

Manfred Schlumberger: Das Problem bei Crashs ist, ganz genau weiß man es erst hinterher. Ich glaube jetzt kurzfristig nicht. Es gibt schon einige Faktoren – insbesondere auch für das nächste Jahr – die nicht so positiv sind. Wenn wir die nächsten Monate bis zum Jahresende anschauen: Da kann es kurzfristig noch ein bisschen turbulent werden im Oktober, aber ich glaube schon, dass wir dann so ein bisschen ein Haufen von klassischer Jahresendrally sehen.

Martin Kerscher: Der Crash an den Aktienmärkten wird immer wieder herbeigeredet. Sind Sie denn, von der Stimmung, aber auch von Ihren Investments so darauf angelegt, dass es zu einer deutlichen Korrektur kommen wird?

Da gibt es für mich drei Gründe: Das eine ist im Moment die Stimmung, die relativ schlecht ist. Das ist eine ganz gute Basis für die Jahresendrally. Der zweite Faktor ist die Inflation. Die kommt jetzt in den nächsten Monaten weiterhin kräftig runter. In Deutschland haben wir vielleicht sogar die Chance, die 2,9 noch zu sehen. In Amerika kommen wir auch weiter kräftig runter. Das liegt schlicht an den statistischen Basiseffekten.

Und der dritte Faktor ist: Die EZB hat die letzte Zinserhöhung gemacht, die Konjunktur lässt in Europa nicht mehr zu. Und die USA planen ja noch so ein Viertelprozentchen, aber das hat aus meiner Sicht eher was mit Homöopathie zu tun. Das heißt also, die Faktoren sind ganz positiv in Richtung November, Dezember. Wenn also der Oktober rum ist, Halloween erreicht ist und die Verrücktheiten einigermaßen durch sind, dann wird es, glaube ich, noch ein ganz vernünftiger Jahresabschluss. Kritisch wird es dann, wenn man ins nächste Jahr schauen.



Martin Kerscher: Lassen Sie jetzt noch bei diesem Jahr bleiben, bevor wir ins Nächste schauen. Wenn Sie sagen, also es könnte noch so zu einer kleinen Jahresendrally kommen, wie umfangreich wird die dann ausfallen?



Manfred Schlumberger: Ich schätze, die wird überschaubar sein. Das, was so manche noch prognostiziert hatten mit den 17.000 Punkten zum Jahresende und nächstes Jahr dann 18.000 im DAX. So doll wird es nicht kommen. Aber ich glaube, wir haben eine Chance noch mal dahin zu gehen, wo wir waren vor ein paar Wochen – also nochmal an diese 16.400/ 16.500 ran, das halte ich durchaus für möglich.



Martin Kerscher: Nun ist es ja mit den Leitzinsen immer so. Sie brauchen eine längere Zeit, um zu wirken. Also das, was in diesem Jahr an Zinserhöhungen erfolgte, wird erst im nächsten Jahr 2024 seine Wirkung entfalten. Aber warum sind sie gerade dann für 2024 dann pessimistischer gestimmt?



Manfred Schlumberger: Das ist genau der Punkt. Es dauert ungefähr 18 Monate. Es ist noch nicht mal ein Jahr her, als die EZB mit den Zinserhöhungen begonnen hat. Die Fed war ein bisschen früher dran. Nach dieser 18-Monats-Regel wäre Mitte nächsten Jahres erst die volle Wirkung der hohen Zinsen auf den Aktienmarkt zu spüren.

Und dann ist das Zweite: Der Markt ging ja lange davon aus: Da kommen schon bald die Zinssenkungen. Vor ein paar Monaten wurde gesagt in diesem Jahr noch, dann waren wir am Jahresanfang, dann waren wir im Frühjahr, jetzt im Sommer nächsten Jahres. Das verschiebt sich immer weiter nach hinten. Das heißt ich brauche eigentlich eine relativ lange Zeit auf diesem relativ hohen Zinsniveau, sodass sich das allmählich durcharbeiten kann durch die Konjunktur. Denn wenn wir uns die Konjunktur im Moment angucken: Das Einzige, was die Zentralbank getroffen hat, ist die Baukonjunktur. Da gehen am schnellsten die Zinsen hoch, das haut sofort durch auf den Hypothekenmarkt, sowohl in Europa als auch in den USA.

Aber der Rest dauert länger. Die Unternehmen sitzen nach wie vor auf Cash, die haben langfristige Kreditverträge abgeschlossen, bis die von steigenden Zinsen getroffen werden, das dauert. Der andere Faktor ist das Thema Liquidität. Der Markt geht davon aus: Die Zinsen sind gesenkt, dann werden die Zentralbanken wieder Anleihen kaufen im nächsten Jahr. Das ist aus meiner Sicht ziemlich unrealistisch, weil…

Sehen Sie sich das komplette Interview auf unserem YouTube-Kanal an!