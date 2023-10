SMA Solar hebt Prognose an: Umsatz und Gewinn steigen deutlich - Analysten warnen vor zu viel Euphorie

Der Wechselrichterhersteller SMA Solar hat seinen Ausblick für das Gesamtjahr aufgrund guter Geschäfte im dritten Quartal erneut angehoben. Das Unternehmen erwartet nun einen Umsatz von 1,8 bis 1,9 Milliarden Euro für das Jahr 2023, statt der bisher geplanten 1,7 bis 1,85 Milliarden Euro. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen wird auf 285 bis 325 Millionen Euro geschätzt, anstatt der bisherigen 230 bis 270 Millionen Euro. Die Aktien des Unternehmens stiegen um über sieben Prozent.Allerdings warnt der Jefferies-Analyst Constantin Hesse vor zu viel Euphorie. Er weist darauf hin, dass das Ordermomentum enttäuschen könnte und dass es große Inventarbestände bei den Kunden von SMA Solar gibt. Zudem schwächt sich die Nachfrage von Privathaushalten bereits ab. Jefferies senkte das Kursziel von 85 Euro auf 68 Euro und empfiehlt, die Aktie zu halten. Auch der Preisdruck aus China könnte sich negativ auf SMA Solar auswirken, da chinesische Wettbewerber ihre Preise bereits um fünf bis zehn Prozent reduziert haben.Trotzdem bleibt der Jefferies-Analyst langfristig positiv gestimmt für SMA Solar. Er erwartet, dass das Umsatzwachstum des Unternehmens im Jahr 2023 an Fahrt gewinnen wird, angetrieben durch eine bessere Verfügbarkeit von elektronischen Komponenten. Zudem geht er davon aus, dass die Nachfrage nach Wechselrichtern in den kommenden Jahren stark bleiben wird, aufgrund der zunehmenden Unterstützung der Politik und der Energiesicherheit sowie des wachsenden Engagements in schnell wachsenden Segmenten wie Speicherung, Digitalisierung und Elektrofahrzeugen.In den ersten neun Monaten des Jahres erzielte SMA Solar einen Umsatz von 1,335 bis 1,345 Milliarden Euro, deutlich mehr als im Vorjahreszeitraum. Das operative Ergebnis stieg von 50 Millionen Euro im Vorjahr voraussichtlich auf 230 bis 235 Millionen Euro. Besonders im Bereich Large Scale & Project Solutions liefen die Geschäfte gut. Auch das Geschäft für mittelgroße Photovoltaik-Anlagen trug zur positiven Entwicklung bei.Die Deutsche Bank Research hat die Einstufung für SMA Solar nach der angehobenen Prognose auf "Hold" belassen. Analyst Mengxian Sun warnt jedoch davor, sich zu sehr über die höheren Ziele des Unternehmens zu freuen. Er vermutet, dass es sich lediglich um eine Vorverlagerung von Umsatz und Gewinn aus den Folgequartalen in das dritte Quartal handelt. Dies könnte sich positiv auf den Gewinn in diesem Jahr auswirken, jedoch die Aussichten für 2024 dämpfen.

Die SMA Solar Technology Aktie wird aktuell mit einem Plus von +1,91 % und einem Kurs von 61,40EUR gehandelt.