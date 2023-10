Tesla senkt Preise in den USA: Model 3 jetzt für 38.990 Dollar - Verkaufszahlen enttäuschen

Der Elektroautohersteller Tesla hat erneut die Preise für seine wichtigsten Modelle in den USA gesenkt, nachdem die Auslieferungen im letzten Quartal zurückgegangen waren. Der Einstiegspreis für das Model 3 wurde um 1250 Dollar auf 38.990 Dollar gesenkt. Bereits vor wenigen Tagen hatte Tesla eine günstigere Version des Kompakt-SUV Model Y wieder ins Angebot genommen. Trotzdem bleibt Tesla der größte Verkäufer von Elektroautos in den USA, jedoch entscheiden sich viele Käufer weiterhin für große Pick-ups und SUVs oder Hybrid-Antriebe, die günstiger sind als vollelektrische Modelle. Die Ausgabefreudigkeit der Amerikaner wird unter anderem von gestiegenen Zinsen gebremst. Im letzten Quartal lieferte Tesla 435.059 Fahrzeuge aus, knapp sieben Prozent weniger als im Vorquartal. Das Unternehmen begründete dies mit Produktionsunterbrechungen für den Austausch von Maschinen in Fabriken. Experten hatten jedoch mit rund 20.000 mehr verkauften Autos gerechnet. In diesem Quartal müsste Tesla rund 475.000 Fahrzeuge ausliefern, um das Jahresziel von 1,8 Millionen zu erreichen. Tesla hat aufgrund seiner hohen Produktionskapazitäten und eingespielten Fertigung mehr Spielraum für Preissenkungen als die großen Autokonzerne, die erst dabei sind, den Fokus auf Elektrofahrzeuge umzustellen. Die Preissenkungen drücken jedoch die Gewinnmargen. Die US-Börsenaufsicht SEC hat eine Klage gegen Tesla-Chef Elon Musk eingereicht, um ihn zur Aussage in ihren Untersuchungen zu seinem Twitter-Kauf zu zwingen. Die SEC prüft Musks öffentliche Äußerungen und Aktienkäufe rund um Twitter. Musk hatte den Kauf des Online-Dienstes Ende Oktober letzten Jahres abgeschlossen und die Plattform inzwischen in X umbenannt. Die SEC untersucht den Deal seit Frühjahr 2022. Musk hatte beim Twitter-Deal mehrere Kehrtwenden gemacht und sich zunächst bereit erklärt, als Anteilseigner dem Verwaltungsrat beizutreten, dann aber angekündigt, die Firma komplett kaufen zu wollen. Wenige Wochen nachdem Twitter der Übernahme zugestimmt hatte, wollte Musk aus dem Deal aussteigen, weil die Plattform zu viele Fake-Accounts und Bots habe. Die SEC warf Musk wegen Irreführung von Anlegern vor und er musste Strafen zahlen sowie den Vorsitz im Verwaltungsrat aufgeben. Die SEC und Musk sind seit Jahren im Clinch.

