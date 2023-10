Schweizer Lufthansa-Tochter Swiss stellt Flugverkehr nach Raketenangriffen in Israel vorübergehend ein

Die Schweizer Lufthansa-Tochter Swiss hat aufgrund der unsicheren politischen Lage in Israel ihren Flugverkehr ab Samstagabend vorübergehend eingestellt. Die Entscheidung wurde nach den Raketenangriffen aus dem Gazastreifen getroffen. Zwei Flüge von Zürich nach Tel Aviv und zurück wurden nach eingehender Prüfung der Lage jedoch noch durchgeführt. Die Lufthansa Group Airlines reduziert ebenfalls ihre Flüge nach Israel aufgrund der aktuellen Sicherheitslage in Tel Aviv. Weitere Details und betroffene Flüge wurden zunächst nicht genannt. Auf der Homepage des Frankfurter Flughafens wurden die zwei geplanten Abflüge der Lufthansa nach Tel Aviv am Samstag als annulliert angezeigt.Ein Forenbeitrag beschreibt die Erfahrungen eines Nutzers, der in den letzten Tagen neunmal geflogen ist. Dabei waren die Flugzeuge immer voll und es gab Ansagen bezüglich des Handgepäcks. Auch die Business Class war gut ausgelastet, selbst auf den inner-europäischen Flügen. Der Nutzer ist verwundert über den niedrigen Aktienkurs von 7,29 Euro und gibt an, dass solche Kurse entstehen, wenn Investoren sich nur auf die Charts konzentrieren und sich nicht mit dem Unternehmen beschäftigen.Ein anderer Forenbeitrag stellt die Frage, warum man heute in Lufthansa investieren sollte, angesichts der vielen schlechten Nachrichten. Ein wichtiger Allianz-Partner ist ausgestiegen und Turkish Airlines entwickelt sich stark und hat einen neuen Flughafen mit steigenden Passagierzahlen. Gleichzeitig fallen die Flughäfen Frankfurt und München immer weiter zurück und werden durch Streiks, schlechtes Wetter und Datenleitungsprobleme gefährdet. Der Verkauf der Technik wird hinausgezögert, bis die PE-Firmen sich zurückziehen, da das Leverage-Modell aufgrund steigender Zinsen schwieriger wird. Es wird auch nach dem Stand der Dinge bei ITA und Tap gefragt. Der Nutzer hält Lufthansa-Aktien zu einem Kurs von 6,13 Euro und vermutet, dass es eine Welle von Gewinnmitnahmen bei allen Aktien gibt, die seit der Corona-Pandemie gute Gewinne erzielt haben. Wenn das Unternehmen dann noch schlecht läuft, wird verkauft.Ein weiterer Forenbeitrag kritisiert die Politik und bezeichnet die Lufthansa als "korrupten Pleitekranich". Die Regierung halte die Konkurrenz auf Abstand und im Ausland würden die Kollegen zu einem Bruchteil des Preises fliegen. Es wird von Korruption durch die Politik gesprochen.Ein Artikel auf der Website der Wirtschaftswoche empfiehlt Lufthansa-CEO Carsten Spohr, sich auf den Süden zu konzentrieren und den Verkauf des Lufthansa-Partners SAS zu erwägen. Der Artikel argumentiert, dass die Lufthansa ihre Kräfte auf den südlichen Markt konzentrieren sollte, da dieser profitabler sei.

