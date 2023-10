Redcare Pharmacy Aktien mit starkem Aufwind: Umsatz steigt um 67% im dritten Quartal - Jefferies-Analyst sieht weiteres Kurspotenzial

Die Aktien von Redcare Pharmacy verzeichneten am Donnerstag vorbörslich einen starken Aufwind. Im Tradegate-Handel stiegen sie nach den Eckdaten für das dritte Quartal um fünf Prozent im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs. Die Zahlen wurden am Morgen veröffentlicht. Laut dem Jefferies-Analysten Alexander Thiel handelt es sich um ein weiteres Rekordquartal mit einem Umsatzanstieg von 67 Prozent.Dieser positive Trend dürfte dem guten Lauf der Aktie in diesem Jahr neuen Schwung verleihen. Obwohl die Aktien zuletzt um 20 Euro von ihrem Höchststand seit Ende 2021 zurückgekommen waren, verzeichnen sie immer noch ein Kursplus von 125 Prozent in diesem Jahr und sind damit führend im MDax.Am Donnerstag dürften weitere Kursgewinne hinzukommen. Der Jefferies-Experte Thiel erwartet, dass die Jahresziele der Muttergesellschaft Shop-Apotheke aufgrund eines starken neunmonatigen Ergebnisses erneut angehoben werden. Im Zwischenbericht wurden dazu noch keine Aussagen gemacht.Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Redcare Pharmacy nach dem Zwischenbericht zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 160 Euro belassen. Der Analyst Alexander Thiel lobte die Online-Apotheke für ihre erneut über den Erwartungen liegende Leistung und bezeichnete sie als sein "Top Pick" unter den mittelgroßen Unternehmen.Die Original-Studie wurde am 5. Oktober 2023 um 01:13 Uhr ET veröffentlicht und weitergegeben.Die Aktien von Redcare Pharmacy profitieren von einem starken dritten Quartal und einem Umsatzanstieg von 67 Prozent. Die Jahresziele der Muttergesellschaft Shop-Apotheke könnten demnächst erneut angehoben werden. Das Analysehaus Jefferies bewertet die Aktie weiterhin positiv und sieht ein Kursziel von 160 Euro. Die Aktie verzeichnet in diesem Jahr ein Kursplus von 125 Prozent und ist damit führend im MDax.

Die Redcare Pharmacy Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,09 % und einem Kurs von 110,7EUR gehandelt.