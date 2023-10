Puma bestätigt Jahresziele trotz Aktienmarkt-Sorgen - Quartalsergebnisse mit Spannung erwartet

Der Sportartikelhersteller Puma hat am Donnerstag bestätigt, dass er seine Jahresziele trotz Sorgen am Aktienmarkt für das dritte Quartal erreichen wird. Eine Sprecherin des Unternehmens teilte mit, dass der Ausblick für das Gesamtjahr bestätigt werde. Allerdings wollte Puma keine Stellungnahme zu den Quartalsergebnissen abgeben, die am 24. Oktober veröffentlicht werden sollen. Die Aktie des Unternehmens verzeichnete einen starken Abgabedruck und verlor zeitweise zweistellig.Die US-Bank JPMorgan hat ihre Einstufung für Puma vor Veröffentlichung der Quartalszahlen auf "Neutral" belassen. Das Kursziel wurde bei 56 Euro festgelegt. Die Analystin Olivia Townsend hat ihre Schätzungen für den Sportartikelkonzern aktualisiert, basierend auf neuesten Branchenerkenntnissen. Sie sieht weiterhin Aufwärtspotenzial für die Marktschätzungen des Konkurrenten Adidas.Die Bestätigung der Jahresziele von Puma hat dazu beigetragen, den Markt zu beruhigen, nachdem Sorgen über das dritte Quartal aufgekommen waren. Die genauen Ergebnisse werden jedoch erst Ende Oktober bekannt gegeben. Analysten gehen davon aus, dass die Quartalsergebnisse von Puma von großer Bedeutung sein werden, um die zukünftige Entwicklung des Unternehmens besser einschätzen zu können.Puma ist einer der weltweit führenden Sportartikelhersteller und konkurriert mit Unternehmen wie Adidas und Nike. Das Unternehmen hat in den letzten Jahren eine starke Entwicklung verzeichnet und konnte seinen Umsatz und Gewinn kontinuierlich steigern. Die Bestätigung der Jahresziele zeigt, dass Puma zuversichtlich ist, auch weiterhin erfolgreich zu sein.Die Aktie von Puma hat in den letzten Monaten eine starke Performance gezeigt und konnte deutliche Kursgewinne verzeichnen. Der starke Abgabedruck am Donnerstag hat jedoch zu einem Kursrückgang geführt. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Aktie nach Veröffentlichung der Quartalsergebnisse entwickeln wird.Insgesamt bleibt die Stimmung am Aktienmarkt für Puma positiv, da das Unternehmen seine Jahresziele bestätigt hat. Die genauen Quartalsergebnisse werden jedoch mit Spannung erwartet, um eine genauere Einschätzung der zukünftigen Entwicklung des Unternehmens vornehmen zu können. Analysten sind weiterhin optimistisch und sehen Aufwärtspotenzial für die Aktie von Puma.

Die PUMA Aktie wird aktuell mit einem Plus von +2,73 % und einem Kurs von 54,26EUR gehandelt.