VfB Stuttgart neuer Tabellenführer! Borussia Dortmund siegt spektakulär gegen Union Berlin - Hummels vor Comeback in der Nationalmannschaft?

Der VfB Stuttgart hat dank eines Dreierpacks von Serhou Guirassy den VfL Wolfsburg mit 3:1 besiegt und ist vorerst Tabellenführer der Fußball-Bundesliga. Borussia Dortmund konnte sich mit einem 4:2 gegen den 1. FC Union Berlin den zweiten Platz sichern. RB Leipzig kam gegen den VfL Bochum nicht über ein 0:0 hinaus und verpasste somit den Sprung an die Tabellenspitze. Der FC Augsburg unterlag dem SV Darmstadt 98 mit 1:2 und Trainer Enrico Maaßen gerät immer mehr unter Druck. Borussia Mönchengladbach rettete gegen den FSV Mainz 05 ein 2:2-Unentschieden. Am Sonntag kann Bayer Leverkusen im Rhein-Derby gegen den 1. FC Köln die Stuttgarter wieder von der Spitze verdrängen. Der FC Bayern empfängt den SC Freiburg und kann höchstens bis auf einen Punkt an die Stuttgarter herankommen.In einem Spiel mit vielen Wendungen und Video-Chaos konnte Borussia Dortmund einen 4:2-Sieg gegen Union Berlin feiern. Niclas Füllkrug brachte den BVB früh in Führung, doch Robin Gosens und Leonardo Bonucci drehten das Spiel zugunsten von Union. Nico Schlotterbeck und Julian Brandt sorgten für die erneute Führung der Dortmunder, bevor Julian Ryerson den Endstand markierte. Mats Hummels wurde nicht ins Nationalteam berufen, während sein Dortmunder Teamkollege Nico Schlotterbeck ebenfalls nicht berücksichtigt wurde. Der Stuttgarter Chris Führich könnte hingegen erstmals eine Einladung zur Nationalmannschaft erhalten.Der neue Bundestrainer Julian Nagelsmann plant offenbar, Mats Hummels in die deutsche Fußball-Nationalmannschaft zurückzuholen. Der 34-Jährige hatte zuletzt beim EM-Aus im Achtelfinale gegen England im Sommer 2021 für das DFB-Team gespielt. Hummels überzeugte in dieser Saison mit starken Leistungen beim BVB. Die DFB-Auswahl trifft unter Nagelsmann am 14. Oktober auf Gastgeber USA und drei Tage später auf Mexiko.Insgesamt war es ein spannender Spieltag in der Bundesliga, der einige Überraschungen und Wendungen mit sich brachte. Der VfB Stuttgart konnte sich vorerst an die Tabellenspitze setzen, während Borussia Dortmund seinen vierten Liga-Sieg in Folge feierte. RB Leipzig und der FC Augsburg mussten hingegen Dämpfer hinnehmen. Die Nominierung von Mats Hummels für die deutsche Nationalmannschaft und die mögliche Einladung von Chris Führich sorgen für weitere Diskussionen.

