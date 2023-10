Arne Fritz wird neuer Vice President Venues & Real Estate bei CTS EVENTIM - Experte für strategische Entwicklung und Wertschöpfungskette

Arne Fritz wird neuer Vice President Venues & Real Estate bei CTS EVENTIM. In dieser neu geschaffenen Position wird er einen Teil der Aufgaben von Executive Vice President Rainer Appel übernehmen, der sich ab dem kommenden Jahr auf eine beratende Rolle für das Unternehmen konzentrieren wird. Fritz wird das Venue und Real Estate Portfolio des Entertainment-Konzerns strategisch weiterentwickeln und die Wertschöpfungskette stärken. Er berichtet direkt an CEO Klaus-Peter Schulenberg.Arne Fritz ist ein erfahrener Manager, Architekt und Projektentwickler. Nach seinem Architekturstudium und acht Jahren in einem Büro für Architektur, Projektentwicklung und Immobilienvertrieb in Münster wechselte er 2008 zu Drees & Sommer, dem Marktführer in der DACH-Region für Projektmanagement und Beratung von Immobilien- und Infrastrukturprojekten. Dort war er zuletzt als Associate Partner und Head of Sports and Entertainment tätig und betreute maßgeblich Projekte wie den Bau der Elbphilharmonie und die Bewerbung Hamburgs für die Olympischen Sommerspiele.CEO Klaus-Peter Schulenberg freut sich über die Verstärkung des Teams und betont, dass Fritz einen wichtigen Beitrag zur Zukunftsstrategie des Unternehmens leisten wird. CTS EVENTIM strebt eine zunehmende Diversifizierung der Geschäftsfelder an und möchte Künstlern, Veranstaltern und Geschäftspartnern ein noch besseres länderübergreifendes Serviceangebot bieten.CTS EVENTIM ist einer der international führenden Anbieter in den Bereichen Ticketing und Live Entertainment. Das Unternehmen vermarktet jährlich etwa 250 Millionen Tickets über stationäre, online und mobile Systeme. Zur CTS EVENTIM-Gruppe gehören auch zahlreiche Veranstalter von Konzerten, Tourneen und Festivals. Gemäß dem "Global Promoter Ranking 2022" von Pollstar ist die Gruppe der drittgrößte Veranstalter der Welt. CTS EVENTIM betreibt zudem einige der renommiertesten Veranstaltungsstätten Europas.In einer weiteren Pressemitteilung gibt CTS EVENTIM bekannt, dass das Unternehmen ein starkes drittes Quartal verzeichnet und die Prognose für das Gesamtjahr anhebt. Das Internet-Ticket-Volumen ist in den ersten neun Monaten 2023 um 35 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gestiegen. Für das Gesamtjahr erwartet das Unternehmen einen Umsatz von deutlich über 2 Milliarden Euro und ein normalisiertes EBITDA von deutlich über 400 Millionen Euro. Die vollständige Quartalsmitteilung wird am 21. November 2023 veröffentlicht.Die Aktie von CTS EVENTIM hat in den letzten Tagen positiv auf die Nachrichten reagiert und ist gestiegen.

Die CTS Eventim Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,79 % und einem Kurs von 56,55EUR gehandelt.