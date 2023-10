Achtung: Gefälschte Ozempic-Medikamente in Deutschland entdeckt! Erhebliche Gesundheitsgefahren möglich!

Eine Behörde in Freiburg hat vor gefälschten Packungen des Diabetesmedikaments Ozempic gewarnt, das in Deutschland auf dem Markt ist. Das Regierungspräsidium Freiburg teilte mit, dass von den Fälschungen mit hoher Wahrscheinlichkeit "erhebliche Gesundheitsgefahren" ausgehen. Es ist möglich, dass sich mehrere gefälschte Packungen bereits im Vertrieb in Deutschland befinden.Falls gefälschte Medikamente auftauchen, sollten diese in eine Apotheke gebracht werden. Die Originalpräparate des Herstellers Novo Nordisk sind nicht gefährlich und können optisch leicht von den Fälschungen unterschieden werden. Das Regierungspräsidium hat dazu Fotos verbreitet, auf denen die Unterschiede zu sehen sind.Ozempic wird als Injektion unter die Haut gespritzt. Bei der Originalspritze ist der drehbare Ring im hinteren Bereich hellblau, während er bei der Fälschung grau ist. Der Injektionsknopf am Ende der Spritze ist bei der Originalspritze grau und bei der Fälschung blau.Die Überwachung des Arzneimittelverkehrs liegt in Deutschland bei den zuständigen Behörden der Bundesländer. Sie können Warnungen für deutschlandweit vertriebene Fälschungen aussprechen.Quelle: https://www.deraktionaer.de/artikel/pharma-biotech/novo-nordisk-zulassung-diese-uebernahme-zahlt-sich-aus-20340413.html

Die Novo Nordisk Aktie wird aktuell mit einem Plus von +1,64 % und einem Kurs von 87,26EUR gehandelt.