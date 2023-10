Deutsche Bundesanleihen: Kurse schwanken nach starkem US-Arbeitsmarktbericht - EZB-Direktorin äußert sich zu Zinsanhebungen

Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Freitag leicht nachgegeben. Der Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel um 0,13 Prozent auf 128,00 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg auf 2,88 Prozent. In dieser Woche war die Rendite erstmals seit zwölf Jahren über die Marke von drei Prozent gestiegen.Der Anstieg der Renditen wurde durch einen überraschend starken US-Arbeitsmarktbericht verstärkt. Im September wurden deutlich mehr Arbeitsplätze geschaffen als erwartet und die Zahlen für die Vormonate wurden nach oben revidiert. Die Arbeitslosigkeit stagnierte auf niedrigem Niveau. Analysten sehen darin mittelfristige Inflationsrisiken. Die Anleihekurse erholten sich jedoch schnell von ihren Verlusten.Positive Wirtschaftsdaten aus Deutschland zeigten, dass die Industrie im August mehr Aufträge erhalten hat als erwartet. Dies könnte auf eine Stabilisierung der globalen Industrie hindeuten.Die deutsche Direktorin der Europäischen Zentralbank (EZB), Isabel Schnabel, äußerte sich zur Möglichkeit weiterer Zinsanhebungen, falls Inflationsrisiken wie neue Angebotsschocks oder deutlich steigende Löhne eintreten. Frankreichs Notenbankchef Francois Villeroy de Galhau sprach sich hingegen gegen weitere Zinsanhebungen aus.Am Donnerstag stiegen die Kurse deutscher Bundesanleihen. Der Euro-Bund-Future kletterte um 0,28 Prozent auf 128,03 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel auf 2,88 Prozent. In den meisten Ländern der Eurozone sanken die Renditen.Am Donnerstag fielen die Kurse deutscher Bundesanleihen leicht. Der Euro-Bund-Future fiel um 0,06 Prozent auf 127,56 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen betrug 2,93 Prozent. Die Zinsentwicklung wird vor allem von den USA beeinflusst, wo die Kapitalmarktzinsen aufgrund einer straffen Geldpolitik der US-Zentralbank Fed stark gestiegen sind.Am Donnerstag fielen die Kurse deutscher Bundesanleihen weiter. Der Euro-Bund-Future fiel um 0,16 Prozent auf 127,44 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen betrug 2,94 Prozent. In den meisten Ländern der Eurozone stiegen die Renditen. Die Zinsentwicklung wird weiterhin von den USA beeinflusst.Insgesamt zeigen die Kurse deutscher Bundesanleihen eine gewisse Volatilität, die durch den starken US-Arbeitsmarktbericht und die Erwartungen an die Geldpolitik der Fed beeinflusst wird. Die positiven Wirtschaftsdaten aus Deutschland und die Äußerungen der EZB-Direktorin Isabel Schnabel deuten jedoch auf eine gewisse Stabilität hin. Die Entwicklung der Renditen bleibt jedoch weiterhin abzuwarten.

BUND Future wird aktuell mit einem Minus von -0,25 % und einem Kurs von 127,9EUR gehandelt.