Gerresheimer erwartet starkes Gewinnwachstum - Aktienkurs schwankt

Der Finanzvorstand des Verpackungsherstellers Gerresheimer, Bernd Metzner, äußerte sich optimistisch über das Gewinnwachstum im laufenden Geschäftsjahr. Er erwartet, dass das bereinigte Ergebnis je Aktie mindestens so stark wachsen wird wie in der Jahresprognose angegeben. Die Düsseldorfer erwarten ein niedriges einstelliges Wachstum für diese Kennzahl, das sie mindestens erreichen werden. Nach neun Monaten betrug das bereinigte Gewinnwachstum von Gerresheimer aus eigener Kraft 6,7 Prozent. Metzner betonte jedoch, dass es sich bei seiner Aussage nicht um eine Erhöhung der Jahresziele handele, sondern um eine "Nuance". Er verwies auch darauf, dass sich die Zahl der Aktien nach der Kapitalerhöhung im April erhöht habe. Das Management bestätigte die Prognose für das Wachstum von Umsatz und bereinigtem EBITDA in Höhe von jeweils mindestens zehn Prozent.Die Aktien von Gerresheimer schwankten am Donnerstag erneut stark. Nach einem anfänglichen Rückgang um mehr als 8 Prozent liegt der Abschlag aktuell bei rund 4 Prozent auf 96,35 Euro. Damit liegen sie knapp über der einfachen 200-Tage-Durchschnittslinie. Obwohl die Geschäfte von Gerresheimer im dritten Quartal schwächer als erwartet liefen, strebt das Unternehmen weiterhin an, das Jahresziel für das Ergebniswachstum mindestens zu erreichen. JPMorgan-Experte David Adlington bezeichnete die Quartalsresultate als leicht unter den Erwartungen, lobte jedoch neue Verträge im Bereich GLP-1. Gerresheimer liefert die Dosierpens für diese Wirkstoffklasse, die sich als Megatrend herausgestellt hat. Ursprünglich als Blutzuckersenker entwickelt, haben sich die Mittel auch als hochwirksam im Kampf gegen Übergewicht erwiesen.Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Gerresheimer von 148,50 auf 139,60 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Overweight" belassen. Das Management des Spezialverpackungsherstellers hat die Erwartungen für das dritte Quartal gedämpft und zögert, den Ausblick für das vierte Quartal konkret zu formulieren, so Analyst David Adlington in einer Studie. Er hat seine Ergebnisprognosen für die Geschäftsjahre 2022/23 und 2023/24 nach unten korrigiert.

Die Gerresheimer Aktie wird aktuell mit einem Plus von +5,78 % und einem Kurs von 103,4EUR gehandelt.