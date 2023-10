SARah: Neues Aufklärungssystem der Bundeswehr ermöglicht weltweite und wetterunabhängige Überwachung

Das nationale Aufklärungssystem SARah hat den operationellen Teilbetrieb mit dem Teilsystem Phased Array aufgenommen. Der erste von insgesamt drei Satelliten der Konstellation überträgt bereits Daten an die Bodenstationen. Das Teilsystem wurde von Airbus Defence and Space realisiert, während das gesamte SARah-System von OHB System in Bremen entwickelt wird. Die SARah-Satelliten bieten der Bundeswehr eine verbesserte weltweite und wetterunabhängige Aufklärungsfähigkeit.Zusätzlich stehen zwei weitere SARah-Radarsatelliten kurz vor der Fertigstellung. Diese basieren auf einer Weiterentwicklung der Reflektortechnologie der SAR-Lupe Konstellation, dem ersten raumgestützten Aufklärungssystem der Bundeswehr. Die Integration dieser Satelliten in die militärische Aufklärung ist geplant.In einer neuen Studie unter der Leitung von OHB Digital Services werden satellitengestützte Anwendungen aufgezeigt, die die Daten der Europäischen Copernicus-Satellitenkonstellation sinnvoll und effizient nutzen. Das Projekt mit dem Namen "Copernicus Demonstrators - Mobility, Emergency and Infrastructures" wurde von der EUSPA, der Agentur der Europäischen Union für das Weltraumprogramm, mit 1,7 Millionen Euro gefördert. Ziel ist es, innovative Anwendungen zu entwickeln, die das Leben auf der Erde sicherer machen und im Kampf gegen den Klimawandel helfen.Die Copernicus-Satellitenkonstellation beobachtet unseren Planeten und bietet kostenfreie und offene Daten und Dienste in verschiedenen Themenbereichen. OHB Digital Services soll drei Pilotanwendungen in den Bereichen Flugzeugemissionen, Notfallvorsorge und Frühwarnung vor Überschwemmungen, sowie intelligente Mobilität und Überwachung von kritischer Infrastruktur entwickeln.Das Projekt wird in zwei Phasen durchgeführt, wobei in der ersten Phase die technische Machbarkeit der Anwendungen bewertet wird und in der zweiten Phase die Entwicklung und Umsetzung im Fokus stehen. Das Ziel ist es, die Nutzerbasis der Copernicus-Daten durch neue Anwendungen zu erweitern.Die Studie wird von Euroconsult, e:fs TechHub, LuxSpace, Waterjade und Science and Technology unterstützt.Kontakt:Martina LilienthalLeiterin Unternehmenskommunikation und Investor RelationsTel.: +49 421 2020 7200E-Mail: martina.lilienthal@ohb.deQuelle: EQS-MediaDatum: 05.10.2023 / 06.10.2023Sprache: DeutschUnternehmen: OHB SEAdresse: Manfred-Fuchs-Platz 2-4, 28359 Bremen, DeutschlandTelefon: +49 421 2020 8E-Mail: info@ohb.deInternet: www.ohb.deISIN: DE0005936124WKN: 593612Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

