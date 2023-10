Recharge Resources Ltd. erhält positive Ergebnisse zur Porosität und Durchlässigkeit seines Lithiumsoleprojekts in Argentinien - vielversprechende Chancen für Investoren!

Recharge Resources Ltd. hat sehr positive Ergebnisse zur Porosität und Durchlässigkeit seines Lithiumsoleprojekts "Pocitos One" in Argentinien erhalten. Die Ergebnisse der Kernuntersuchung, die von Core Laboratories in Australien durchgeführt wurde, werden in die laufende Ressourcenschätzung des Projekts einfließen. Das Unternehmen plant auch die Neuaufzeichnung der Bohrkerne der Bohrlöcher "PO1" und "PO2" von 2018.Die Ergebnisse der Untersuchung zeigen, dass die Sedimente in der Tiefe nicht verdichtet sind und möglicherweise eine bedeutende Menge Sole enthalten. Die Porosität variiert mit zunehmender Tiefe aufgrund von sekundären Poren, stratigrafischem statischem Druck und anderen Faktoren. Das Unternehmen beobachtet in den Bohrlöchern höhere Porositätsanteile als im Labor. Weitere Arbeiten werden durchgeführt, um den Durchfluss durch die unverdichteten Sedimente zu bestimmen.Das Lithiumsoleprojekt "Pocitos" befindet sich etwa 10 km von der Gemeinde Pocitos entfernt und erstreckt sich über rund 800 Hektar. Bisher wurden über 2 Millionen US-Dollar in die Exploration investiert, einschließlich Oberflächenprobenahmen, Schürfgrabungen, geophysikalischen Messungen und Bohrungen. Das Unternehmen plant weitere Bohrungen und Explorationen.Recharge Resources Ltd. ist ein kanadisches Rohstoffexplorationsunternehmen, das sich auf die Produktion von hochwertigen Batteriemetallen konzentriert, um erneuerbare Energie für den wachsenden Markt für Elektrofahrzeuge und Brennstoffzellenfahrzeuge zu erzeugen. Das Unternehmen erwartet weitere positive Ergebnisse und Fortschritte bei seinem Lithiumsoleprojekt Pocitos.Die Prognosen für die Lithiumnachfrage sind hoch, insbesondere in Europa, wo bis 2050 rund 60-mal mehr Lithium benötigt wird als heute. Recharge Resources könnte von diesem steigenden Bedarf profitieren, insbesondere aufgrund der Nähe seines Lithium-Projekts "Georgia Lake" zum geplanten Batteriewerk von VW in Ontario.Es wird darauf hingewiesen, dass Investitionen in Recharge Resources mit Risiken verbunden sind, da das Unternehmen noch keine Umsätze erzielt und sich in der frühen Entwicklungsphase befindet. Es besteht die Möglichkeit von Kapitalerhöhungen und Verwässerungseffekten. Anleger sollten sich vor einer Investition umfassend beraten lassen.

Die Recharge Resources Aktie wird aktuell mit einem Plus von +17,74 % und einem Kurs von 0,292EUR gehandelt.