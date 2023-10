Öl- und Benzinpreise bringen alles durcheinanden

Superbenzin 1,98 Euro und Diesel bei 1,90 Euro – so recht macht tanken im September 2023 in Deutschland keinen Spaß und in vielen anderen Ländern sieht es nicht anders aus. “Dies liegt daran, dass die Sorte Brent am Ölmarkt in den vergangenen Monaten von 71 Dollar im Juni durchgezogen hat auf 94 Dollar im September”, erklärt Franz-Georg Wenner vom Börsendienst Indexradar. An der Tankstelle kann man ein Dilemma ablesen, das sich um den Globus ziehen könnte – die Ölpreise sind zu hoch und zu weit geklettert.