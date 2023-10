Buschmann will mit Frankreich EU-Bürokratie-Lawine abschmelzen

Die Bundesregierung und das französische Kabinett wollen an diesem Montag zu einer zweitägigen Klausur in Hamburg zusammenkommen. Unter der Leitung von Kanzler Olaf Scholz (SPD) und Präsident Emmanuel Macron soll über den industriellen Wandel und die Stärkung der technologischen Souveränität Europas gesprochen werden.

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesjustizminister Marco Buschmann will die deutsch-französische Kabinettsklausur in dieser Woche nutzen, um eine Initiative zur Reduzierung überflüssiger Bürokratie auf europäischer Ebene in Gang zu setzen. "Mehr als die Hälfte der bürokratischen Lasten kommen mittlerweile von der EU", sagte der FDP-Politiker der Deutschen Presse-Agentur. Diese immer weiter wachsende "Brüsseler Bürokratie-Lawine" drohe die Unternehmen unter sich zu begraben. Gemeinsam mit der französischen Regierung wolle man diese ungute Entwicklung nun umkehren, kündigte der Minister an.

