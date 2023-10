Duisburg (ots) - "Gute Konzepte werden sich auch weiterhin realisieren lassen.

Aber Vertrauenswürdigkeit und Zuverlässigkeit von der Planung, Finanzierung bis

zur Vermietung und Bauphase sind jetzt entscheidend. Da sind wir als Team

Duisburg gut aufgestellt." (Rasmus C. Beck, Geschäftsführer Duisburg Business &

Innovation)



- Das Team Duisburg zieht positive Bilanz von der Immobilienmesse Expo Real.

- Ungebrochenes Interesse bundesweit bei Projektentwicklern und Investoren.

- DBI fordert klare politische Rahmenbedingungen für mehr

Investitionssicherheit.





Duisburg macht auf der Immobilien-Leitmesse Expo Real auf sich aufmerksam alseine Potenzialstadt, in die man auch in schwierigen Zeiten weiter investierenkann. "Die Zeiten des günstigen Geldes und der scheinbar unendlichenPreisspiralen nach oben sind vorbei. Die Preise werden nun am Markt wiedergeerdet. Das führt gerade an den jüngst überhitzten A-Standorten zuschmerzhaften Abwertungen in den Immobilien-Portfolios von Projektentwicklernund Eigentümern, die zu Hochzeiten gekauft haben", erklärt Rasmus C. Beck ,Geschäftsführer der Wirtschaftsentwicklung Duisburg Business & Innovation."Duisburg wird mit seinen bisher eher moderaten PreisNiveaus und den großenProjekten in kommunalem Besitz daher nicht so stark betroffen sein."Die Bilanz nach drei intensiven Messetagen fällt für DBI-Chef Beck somitzuversichtlich aus: "Gute Konzepte werden sich auch weiterhin realisierenlassen. Aber Vertrauenswürdigkeit und Zuverlässigkeit von der Planung,Finanzierung bis zur Vermietung und Bauphase sind jetzt entscheidend. Da sindwir als Team Duisburg gut aufgestellt." Beck fordert allerdings dringend besserepolitische Rahmenbedingungen für mehr Investitionssicherheit. "Bei den Bau- undPlanungskosten ist jetzt die Politik gefordert, denn die Preise sind auch wegeneiner massiven Überregulierung in den Himmel gestiegen. Die aktuelle Unklarheitbei den gesetzlichen Anforderungen im Neubau oder Bestand führt dazu, dass vieleEigentümer ihre Vorhaben erstmal zurückstellen und abwarten. Das Ergebnis istStillstand, den wir uns besonders im Wohnungsbau und Klimaschutz in Deutschlandnicht leisten können."In Zeiten der anhaltenden Krise in der Branche ist eine Fachmesse wie die ExpoReal - schon immer ein Marktplatz und Stimmungsbarometer für Politik undImmobilienwirtschaft - wichtig zum Austausch und Vernetzen über Strategien ausder Sackgasse. Sören Link , Oberbürgermeister der Stadt Duisburg, hat in München2 nichtsdestotrotz eine große Akzeptanz bei Projektentwicklern und Investorenregistriert. "Es war von der Grundstimmung besser und optimistischer alserwartet. Wir treten die Heimreise voller guter Gespräche und mit gestärktem