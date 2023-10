TEL AVIV (dpa-AFX) - Bei den Großangriffen der islamistischen Hamas aus dem Gazastreifen sind mindestens 500 Menschen in Israel getötet worden. Das bestätigten am Sonntag medizinische Quellen. Darüber hinaus wurden mehr als 2000 Menschen nach Angaben des israelischen Gesundheitsministeriums verletzt./stz/DP/he

Zahl der Toten in Israel nach Großangriffen aus Gaza steigt auf 500

