HUELVA (dpa-AFX) - Im Kampf um den boomenden Milliarden-Markt für Weltraumdienste hat Europa einen wichtigen Schritt gemacht: Eine spanische, potenziell wiederverwendbare Rakete eines privaten Unternehmens absolvierte am Wochenende erfolgreich ihren Jungfernflug. "Miura 1" habe "präzise wie ein Schweizer Uhrwerk funktioniert", sagte der Projektleiter bei PLD Space, Raúl Torres, im Interview der Zeitung "El Mundo" (Sonntag). Es sei ein "historischer" Erfolg. Die Euphorie erfasste auch den Regierungspalast. Ministerpräsident Pedro Sánchez sprach von einem "Meilenstein", der "die spanische Forschung, Entwicklung und Innovation an die Spitze der Raumfahrt setzt".

Weniger enthusiastisch klingt die Einschätzung des in Deutschland forschenden Experten Martin Tajmar. Es sei "ein erster Schritt", der "die europäische Souveränität stärken und Abhängigkeiten reduzieren" werde, sagte der Direktor des Instituts für Luft- und Raumfahrttechnik an der Technischen Universität Dresden der Deutschen Presse-Agentur. Die außereuropäische Konkurrenz werde das jedoch "nicht wirklich beeinflussen". Noch hinke Europa hinter den USA und China her. Europa liege "wirklich meilenweit hinter SpaceX & Co.", meint Tajmar mit Bezug auf das Unternehmen von Elon Musk und andere wie RocketLab.