FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Deutsche Fußball Liga (DFL) rechnet offenbar wieder mit steigenden Summen aus der Auslandsvermarktung der Bundesliga. So geht die DFL in der laufenden Saison von Einnahmen aus den internationalen Medienrechten in Höhe von 202 Millionen Euro aus, in der Spielzeit 2024/25 sollen es 216 Millionen Euro sein. Das geht aus einer internen Unterlage hervor, die der "Kicker" einsehen konnte.

