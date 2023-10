Mindestens 600 Tote in Israel bei Großangriffen aus Gaza

TEL AVIV (dpa-AFX) - Bei den Großangriffen aus dem Gazastreifen sind mindestens 600 Menschen in Israel ums Leben gekommen. Mehr als 2000 weitere seien verletzt worden, teilte das Pressebüro der Regierung am Sonntag auf Facebook mit./stz/DP/he

