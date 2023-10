ZEW-Ökonomen gegen dauerhaft ermäßigte Mehrwertsteuer in Restaurants

MANNHEIM (dpa-AFX) - Wirtschaftsforscher rechnen mit Steuerausfällen in Milliardenhöhe bei einer dauerhaft verringerten Mehrwertsteuer für Speisen in Restaurants. Das Mannheimer Wirtschaftsforschungsinstitut ZEW hält eine Rückkehr zum Mehrwertsteuersatz von 19 Prozent für ökonomisch sinnvoll und sozial gerecht. "Mit dem Ende der Pandemie ist die ursprüngliche krisenbezogene Begründung für die Sieben-Prozent-Besteuerung von Speisen in Restaurants weggefallen", argumentierte ZEW-Experte Friedrich Heinemann.

Nach Berechnungen des ZEW führt der verringerte Satz zu jährlichen Steuerausfällen von derzeit gut drei Milliarden Euro. Diese Kosten würden mit dem nominalen Umsatzwachstum (einschließlich Preiserhöhungen) der Branche kontinuierlich zunehmen. Für das kommende Jahrzehnt wäre der ZEW-Analyse zufolge mit Gesamtkosten von etwa 38 Milliarden Euro zu rechnen, "die durch höhere Steuern an anderer Stelle oder Ausgabenkürzungen gegenfinanziert werden müssten".