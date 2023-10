MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die CSU von Ministerpräsident Markus Söder ist bei der Landtagswahl in Bayern ganz klar stärkste Kraft geworden. Nach den 18-Uhr-Prognosen von ARD und ZDF lag sie am Sonntag deutlich vor Grünen, AfD und Freien Wählern. Die FDP muss befürchten, aus dem Landtag zu fliegen./tam/DP/he

Prognose CSU in Bayern klar stärkste Kraft

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer