BERLIN (dpa-AFX) - FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai hat kurz angebunden auf das schlechte Abschneiden seiner Partei bei den Landtagswahlen in Bayern und Hessen reagiert. "Aus Sicht der FDP sind die derzeit vorliegenden Zahlen aus Bayern enttäuschend. In Hessen bleibt es spannend", sagte er am Sonntagabend in Berlin. Nach den 18-Uhr-Prognosen von ARD und ZDF hat die FDP in Bayern den Einzug in den Landtag verpasst, in Hessen muss sie mit 5,0 Prozent fürchten, aus dem Parlament zu fliegen.

Die FDP-Gremien würden an diesem Montag die Ergebnisse beider Landtagswahlen auswerten, sagte Djir-Sarai. "Wir werden aber auch innerhalb der Koalition diese Ergebnisse analysieren und besprechen." Das ganze Statement zu den Wahlen dauerte nur rund eine Minute./sk/DP/he