TEL AVIV (dpa-AFX) - Nach dem Großangriff der islamistischen Hamas aus dem Gazastreifen ist die Zahl der Toten in Israel auf mindestens 700 gestiegen. Dies berichteten mehrere israelische Medien am Sonntag unter Berufung auf medizinische Kreise. Nach jüngsten Angaben des Gesundheitsministeriums wurden mindestens 2243 Menschen verletzt./stz/DP/he

Zahl der Toten in Israel nach Großangriff der Hamas steigt auf 700

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer