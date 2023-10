Gesundheitsministerium in Gaza meldet 413 Tote

TEL AVIV/GAZA (dpa-AFX) - Bei israelischen Angriffen im Gazastreifen als Reaktion auf die Hamas-Großattacke auf Israel sind mindestens 413 Menschen getötet worden. 2300 Palästinenser seien zudem verletzt worden, teilte das Gesundheitsministerium in Gaza am Sonntagabend mit./cir/DP/he

