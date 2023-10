Kurdische Gemeinde entsetzt über Terror gegen Israel

BERLIN (dpa-AFX) - Die Kurdische Gemeinde Deutschland verurteilt den Großangriff der islamistischen Hamas auf Israel. In einer Pressemitteilung vom Sonntag zeigte sich die Gemeinde entsetzt über den "barbarischen Terror gegen Israel und die Zivilbevölkerung". "Die verstörenden Nachrichten und Bilder, die uns erreichen, verdeutlichen, dass im durch die EU hochsubventionierten Gaza-Streifen allen voran die Hamas und der Terror profitieren", sagte der Bundesvorsitzende Ali Ertan Toprak.

Die im Gazastreifen herrschende Hamas hatte am Samstag überraschend Israel angegriffen. Bewaffnete Palästinenser drangen über Land, See und Luft in das Land vor. Die von der EU, den USA und Israel als Terrororganisation eingestufte Palästinenserorganisation feuerte zudem seither Tausende Raketen auf Israel ab. Das Land reagierte mit Gegenangriffen.

Nicht nur das Existenzrecht Israels sei in Gefahr, sondern auch das jüdische Leben in Deutschland selbst, mahnte Toprak. Dass in Berlin fast 80 Jahre nach Ende des Nationalsozialismus öffentlich Freudenfeste für ermordete und verschleppte Juden gefeiert würden, sei eine "Bankrotterklärung des Staates". Toprak forderte "grundlegende Konsequenzen im Umgang mit den Extremisten".

In Berlin-Neukölln hatten sich am Samstagabend etwa 50 Menschen zu einer laut Polizei pro-palästinensischen Demo versammelt. Das anti-israelische Netzwerk Samidoun hatte zudem am Samstagnachmittag süße Backwaren an Passanten verteilt, "zur Feier des Sieges des Widerstands", wie die Organisation auf Instagram schrieb./jbl/DP/he