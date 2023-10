BONN - Die Deutsche Telekom will weiter Stellen abbauen. Wie viele Jobs insgesamt betroffen sein werden, sei noch unklar, sagte ein Telekom-Sprecher am Samstag auf Anfrage. Zuvor hatte das "Handelsblatt" berichtet. Beim internen IT-Dienstleister Telekom IT sollen 1300 der 5400 in Deutschland angesiedelten Stellen wegfallen, wie das Unternehmen bestätigte. Darüber hinaus würden rund 350 Beschäftigte in den kommenden Monaten das Unternehmen in den Vorruhestand oder in Altersteilzeit verlassen.

BERLIN/BONN - Bei der von der Deutschen Post schon seit Längerem gewünschten Möglichkeit, Briefe in zwei Geschwindigkeiten zuzustellen, hat das Unternehmen seine Vorstellungen konkretisiert. "Es könnte einen Prio-Brief geben, der am Tag nach dem Briefeinwurf beim Adressaten ist und einen Standardbrief, der erst nach drei Tagen ankommt", sagte Post-Managerin Nikola Hagleitner der "Welt am Sonntag". Hagleitner verantwortet im Vorstand der Post das Brief- und Paketgeschäft.

VW und Umicore bauen Werk für Batteriekathoden in Polen

SALZGITTER/NYSA - In Polen sollen günstige Batteriebestandteile für VW -Elektroautos entstehen. Das neue Gemeinschaftsunternehmen Ionway, das Volkswagen mit dem belgischen Konzern Umicore gegründet hat, werde in der Stadt Nysa (Neiße) im Süden des Landes seine erste Produktionsstätte errichten, kündigte die VW-Batterietochter PowerCo am Samstag an. Ziel sei eine günstigere Produktion, die "Elektroautos für jedermann erschwinglich macht", sagte Ionway-Chef Thomas Jansseune laut Mitteilung.

Tesla senkt erneut Preise in den USA



AUSTIN - Tesla hat nach einem Rückgang der Auslieferungen im vergangenen Quartal erneut die Preise für seine wichtigsten Modelle in den USA gesenkt. So lag der Einstiegspreis für das Model 3 am Freitag bei 38 990 Dollar - das waren 1250 Dollar weniger als bisher. Schon wenige Tage zuvor hatte der Elektroautohersteller eine günstigere Version des Kompakt-SUV Model Y wieder ins Angebot genommen.

Verrücktes Spiel: Vierter BVB-Sieg, siebte Union-Niederlage

DORTMUND - Vierter Liga-Sieg in Folge für Borussia Dortmund , siebte Pflichtspiel-Niederlage hintereinander für Union Berlin: In einem verrückten Spiel mit zwei Führungswechseln und ordentlich Video-Chaos stand am Ende ein 4:2 (1:2) für den BVB. Womit sich nicht nur die aktuellen Form-Serien der beiden Champions-League-Teilnehmer fortsetzten, sondern auch die Historie beider Clubs: Dortmund hat nun alle fünf Heimspiele gegen Union gewonnen, das gelang dem BVB zuvor nur gegen den 1. FC Saarbrücken.

Lufthansa 'reduziert' Flüge nach Israel - keine Abflüge am Samstag

FRANKFURT/TEL AVIV - Nach Großangriffen aus dem Gazastreifen auf Israel reduziert die Lufthansa ihre Flüge in das Land. "Vor dem Hintergrund der aktuellen Sicherheitslage in Tel Aviv reduziert die Lufthansa Group Airlines am heutigen Samstag das Flugprogramm von/nach Tel Aviv aus operativen Gründen", teilte das Unternehmen am Samstag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit.

Eurowings will nach BER-Blockade Schadenersatz von Letzter Generation

BERLIN - Die Lufthansa -Tochter Eurowings fordert von Klima-Aktivisten der Letzten Generation nach Blockaden an mehreren deutschen Flughäfen Schadenersatz. "Eurowings wird für die Airlines der Lufthansa Gruppe materielle Schäden geltend machen, die durch die Aktionen von Aktivisten an den Flughäfen in Berlin, Düsseldorf und Hamburg entstanden sind", sagte ein Lufthansa-Sprecher am Sonntag auf Anfrage. Zuvor hatte die "Bild am Sonntag" berichtet.

Test-Satelliten für Amazons Startlink-Konkurrenz im All

SEATTLE - Amazon hat die ersten Test-Satelliten für sein geplantes System zur Internet-Versorgung aus dem All gestartet. Das Satelliten-Netz mit dem Namen Kuiper soll mit dem ähnlich funktionierenden Dienst Starlink von Elon Musks Weltraumfirma SpaceX konkurrieren. Die Satelliten KuiperSat-1 und KuiperSat-2 hätten nach dem Start in Florida planmäßig die Verbindung zur Bodenstation hergestellt, teilte Amazon am Wochenende mit.

Intel-Konzernchef: Subventionen für Werk in Magdeburg gerechtfertigt

MAGDEBURG - Der Chef des US-Chipherstellers Intel , Pat Gelsinger, hat die zehn Milliarden Euro an deutschen Subventionen für den Bau einer Chipfabrik in Magdeburg gerechtfertigt. Der "Süddeutschen Zeitung" (Montag) sagte Gelsinger, die Subventionen seien notwendig, um konkurrenzfähig produzieren zu können. China, Korea oder Taiwan hätten die Halbleiterbranche in den vergangenen Jahrzehnten massiv unterstützt.

Etliche Motel-One-Kundendaten im Darknet veröffentlicht

MÜNCHEN - Bei der Hotelkette Motel One haben Hacker in großem Stil Daten mit privaten Informationen von Gästen geklaut und im Darknet veröffentlicht. "Nach vorläufigen Erkenntnissen betreffen die gestohlenen Daten im Volumen von sechs Terabyte insbesondere Adress- und Rechnungsdaten von Kunden und nur sehr vereinzelt Kreditkarteninformationen unserer Hotelgäste", sagte eine Sprecherin des Unternehmens am Samstag auf Anfrage in München. Zuvor hatte die "Süddeutsche Zeitung" berichtet, die Daten seien bereits am Mittwoch im Darknet publiziert worden.

Weitere Meldungen



-Nachfrage nach Türkeireisen: SunExpress plant mehr Angebot am BER -Gaspipeline zwischen Finnland und Estland außer Betrieb -Bankenverband: Fehlende Informationen bremsen nachhaltige Geldanlagen -Umfrage: Büroangestellte gehen an drei Tagen pro Woche zur Arbeit -ROUNDUP/Studie: Miete frisst in Großstadtvierteln ein Drittel der Einkommen -Verband rechnet mit Stellenabbau in Metall- und Elektroindustrie -Pläne für Rauchverbot im Auto gekippt - Kritik von Drogenbeauftragtem -Presse/Internationale Medienrechte: DFL rechnet mit steigenden Umsätzen -ROUNDUP: Spanien feiert Flug von Startup-Rakete - Nachholbedarf in Europa -Fluggesellschaft Swiss setzt Flüge nach Israel aus

-DAK: Mehr Heranwachsende konsumieren E-Zigaretten

-Schweiz rät von Reisen nach Israel ab

-Juventus Turin schreibt Verlust in dreistelliger Millionenhöhe -ROUNDUP/TV-Quoten: Großes Interesse an Sondersendungen zur Nahostkrise°

