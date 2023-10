JEADV-Studie zeigt Stigmatisierung ist eine der Hauptfolgen von Hautkrankheiten in Europa

Lugano, Schweiz (ots/PRNewswire) - The Burden of Skin Disease in Europe, eine

groß angelegte europaweite Studie, in der 19,015 Personen mit verschiedenen

Hautkrankheiten untersucht wurden, hat die enorme psychische Belastung des

Lebens mit einer Krankheit aufgedeckt.



Zu den in der Studie untersuchten Krankheiten, die heute im Journal of the

European Academy of Dermatology and Venereology ( JEADV ) veröffentlicht wurden,

gehören Akne, atopische Dermatitis, Alopezie, Psoriasis und sexuell übertragbare

Krankheiten (STDs).