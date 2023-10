LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - 'Rheinpfalz' zu Bayern und Unions-Kanzlerkandidat

Bei der Landtagswahl vor fünf Jahren haben die Christsozialen mit Söder als Spitzenkandidat das seit 68 Jahren schlechteste Wahlergebnis eingefahren. Bei der Wahl am Sonntag war es nicht besser. Das liegt zwar nicht an Markus Söder allein. Ob demografische Veränderungen (Zuwanderung aus dem In- und Ausland) oder eine veränderte politische Landschaft (Freie Wähler, AfD) - Bayern 2023 ist nicht mehr das Bayern aus dem Jahr 2003. Damals war die CSU noch für 60,7 Prozent gut. Es liegt allerdings eben auch an Söder. Seine Unglaubwürdigkeit und politische Wendigkeit, sein gelegentlicher Unernst und seine penetrante Bayern-Huberei kommen bei vielen nicht gut an. Stand heute ist das Unions-Rennen bis zur Kür des Spitzenkandidaten mutmaßlich im Herbst 2024 also offen. Denn weder auf CDU-Chef Friedrich Merz oder auf den nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Hendrik Wüst (CDU) oder auf andere aus der Riege der konservativen Spitzenleute läuft die Kandidatur quasi automatisch zu./yyzz/DP/zb