KARLSRUHE (dpa-AFX) - Pressestimme: 'Badische Neueste Nachrichten' zu Landtagswahlen

Es ist explizit auch ein Zwischenzeugnis für die Arbeit der Koalition in Berlin. Und die Ergebnisse vom Sonntag sind mehr als eindeutig und entfalten Sprengkraft: zweimal ungenügend, einmal ausreichend. Alle drei Ampel-Parteien haben sowohl in Hessen als auch in Bayern viele, viele Stimmen verloren. Vor allem die Sozialdemokraten und die FDP sind in beiden Bundesländern am Tiefpunkt. Aber auch die Grünen haben klar verloren. Eine Abrechnung erster Klasse und eine echte Blamage für die Bundesregierung./yyzz/DP/zb