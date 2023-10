REUTLINGEN (dpa-AFX) - 'Reutlinger Generalanzeiger' zu Landtagswahlen

Die AfD hat zwar in Hessen und Bayern zugelegt, sie ist aber nicht der Wahlsieger. Der heißt nämlich Boris Rhein. Ihm ist das Kunststück gelungen, mit einem unspektakulären und eher sachlichen Wahlkampf ein Ergebnis von über 30 Prozent für die CDU eingefahren. Davon kann die Bundes-CDU nur träumen. Und das ist die eigentliche Botschaft in der Kanzlerkandidatenfrage der Union. Denn Rhein gelang das, weil er sich in vielen wichtigen Themen von der Bundes-CDU und von Friedrich Merz abgesetzt hat. "Stil, Stabilität und sanfte Erneuerung" lautet die Zauberformel des Wahlsiegers aus Hessen. Polarisierung zahlt sich nicht aus. Gerade in Krisenzeiten kommt es auf Stabilität und Sicherheit an. Genau das lassen sowohl Markus Söder als auch Friedrich Merz vermissen. Und bei genauer Betrachtung trifft das auch auf die Ampel-Regierung zu./yyzz/DP/zb