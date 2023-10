Jahrestagung von Weltbank und IWF beginnt nach Erdbeben in Marokko

Anfang September hatte ein Beben der Stärke 6,8 Marokko erschüttert. Nach marokkanischen Behördenangaben kamen knapp 3000 Menschen ums Leben. Es war danach unklar, ob die Jahrestagung von IWF und Weltbank dennoch wie geplant in dem Land stattfinden würde. Schließlich teilten beide Institutionen mit, dass es von größter Bedeutung sei, dass die laufenden Hilfsmaßnahmen nicht behindert würden. "Wir glauben, dass die Jahrestagung in dieser sehr schwierigen Zeit auch eine Gelegenheit für die internationale Gemeinschaft bieten, Marokko und seiner Bevölkerung beizustehen."/nau/DP/he

MARRAKESCH/WASHINGTON (dpa-AFX) - Überschattet von den Folgen des Erdbebens in Marokko beginnen der Internationale Währungsfonds (IWF) und die Weltbank am Montag ihre Jahrestagung in Marrakesch. Aus Deutschland nehmen unter anderem Finanzminister Christian Lindner (FDP) und Entwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD) teil. Bei dem Treffen kommen Finanzministerinnen und Finanzminister, Vertreter der Finanzwirtschaft und der Entwicklungszusammenarbeit sowie Zentralbanker zusammen.

