Die an der Bundesregierung beteiligten Parteien büßten dagegen auf Landesebene Stimmen ein. Die SPD kam auf 15,1 Prozent (-4,7), die Grünen auf 14,8 Prozent (-5,0). Für die FDP wurde der Wahlabend zur Zitterpartie. Am Ende reichte es für die Liberalen mit 5,0 Prozent (-2,5) ganz knapp.

WIESBADEN (dpa-AFX) - Die CDU hat die Landtagswahl in Hessen mit deutlichem Vorsprung gewonnen. Nach Auszählung aller Stimmen, die sich wegen fehlender Ergebnisse aus zwei Wahlbezirken in Oberursel verzögerte, holten die Christdemokraten um Ministerpräsident Boris Rhein 34,6 Prozent der Stimmen (+7,6). Zweitstärkste Kraft wurde erstmals die AfD mit 18,4 Prozent, die im Vergleich zur vorherigen Wahl 2018 kräftig zulegte (+5,3). Dies ging in der Nacht zum Montag aus dem Internetportal des hessischen Landeswahlleiters hervor.

Die Linke verpasste mit 3,1 Prozent (-3,2) hingegen klar den Wiedereinzug ins Landesparlament. Auch die Freien Wähler, die sich Hoffnungen auf den Landtag gemacht hatten, scheiterten trotz leichtem Zuwachs (+0,5) mit 3,5 Prozent an der Fünf-Prozent-Hürde. Die Wahlbeteiligung lag bei 66,0 Prozent und damit etwas niedriger als bei der Wahl 2018 (67,3 Prozent).

Dem neuen hessischen Landtag gehören nach dem vorläufigen Ergebnis künftig 133 Abgeordnete an, was an Ausgleichs- und Überhangmandaten liegt. Bisher waren es 137 Abgeordnete. Laut Landesverfassung ist eine Größe von 110 Sitzen vorgesehen. Die Hälfte davon wird über Direktmandate in den Wahlkreisen vergeben, die andere Hälfte über die Landeslisten der Parteien.

Entscheidend für die Sitzverteilung ist jedoch das Ergebnis auf Landesebene (Zweitstimmen). Zu Überhang- und Ausgleichsmandaten kommt es, wenn eine Partei mehr Direktmandate gewinnt, als ihr nach dem Zweitstimmenergebnis eigentlich zustehen würde. Die anderen Parteien erhalten dann Ausgleichsmandate, damit das Wahlergebnis nicht verzerrt wird.

Die CDU erhält demnach 52 Sitze (+12), die AfD 28 (+9). Die SPD kommt auf 23 Sitze (-6), die Grünen haben 22 Abgeordnete (-7). Die FDP hat noch 8 Sitze (-3).

Eine Panne in Oberursel verzögerte die Bekanntgabe des vorläufigen amtlichen Endergebnisses. In zwei Wahlbezirken der Stadt im Hochtaunuskreis waren die Ergebnisse nach Auszählung der Stimmzettel nicht wie vorgesehen in das Meldesystem eingetragen worden. Wo der Fehler lag, war zunächst unklar. Der Kreiswahlleiter versuchte noch bis in die Nacht zum Montag und letztlich erfolgreich, die zuständigen Wahlvorstände der beiden Wahlbezirke zu erreichen.

Bisher regiert in Hessen eine Koalition aus CDU und Grünen - beide Parteien könnten ihr Bündnis nun erneuern. Doch auch eine Zusammenarbeit von CDU und Grünen ist politisch und rechnerisch möglich./hus/DP/zb