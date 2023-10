co2online-Auswertung Deutsche Haushalte haben 2022 kaum Heizenergie gespart (FOTO)

Berlin (ots) - Eine Auswertung der gemeinnützigen Beratungsgesellschaft

co2online ( https://www.co2online.de ) zeigt, dass Privathaushalte in

Deutschland im letzten Jahr nur 1,4 Prozent Heizenergie aktiv eingespart haben.

Insbesondere in unsanierten Gebäuden konnten keine Einsparungen erreicht werden.



Zwar sank der Verbrauch in den Gebäuden insgesamt um 10,6 Prozent, doch das ist

vor allem auf den milden Winter zurückzuführen. Die witterungsbereinigte

Einsparung beträgt im Vergleich zum Jahr 2021 lediglich 1,4 Prozent. Haushalte

mit einer Gasheizung haben mit 3,5 Prozent etwas mehr eingespart als der

Durchschnitt. Für die Auswertung wurde der reale Heizenergieverbrauch von rund

4.000 Wohngebäuden sowohl in 2021 als auch in 2022 verglichen.