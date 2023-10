Nachdem der Euro (EUR) zum polnischen Zloty (PLN) seine Bodenbildungsphase zwischen den Kursmarken von 4,3985 und 4,4772 PLN dynamisch zur Oberseite abgeschlossen hatte, konnte ein anschließender Sprung an 4,6957 PLN vollzogen werden. Seit Mitte September befindet sich das Paar in einem nicht unerwarteten Abwärtstrend, der bislang als bullische Flagge gewertet werden kann und entsprechend zukünftiges Aufwärtspotenzial besitzt. Auch nährt sich das Paar nun seiner potenziellen Kaufzone zwischen dem einstigen Horizontalwiderstand von 4,55 PLN und dem EMA 200 sichtlich an.

Noch ein klein wenig Korrekturpotenzial besitzt das Paar EUR/PLN, zumindest bis auf den EMA 50 bei 4,5674 PLN und darunter glatt 4,55 PLN. Sollte sich an dieser Stelle anschließend eine Bodenbildungsphase ausbreiten, könnten erste vorsichtige Long-Positionen in Betracht gezogen werden. Übergeordnetes Kursziel nach der aktuell technischen Konstellation stellt der Bereich von 4,7211 PLN für das Paar dar. Eine überschießende Weile könnte sogar an 4,7986 PLN heranreichen, ehe es wieder zu längeren Gewinnmitnahmen kommt.

EUR/PLN (Tageschart in PLN) Tendenz: