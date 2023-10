Deutsche Anleihen nach Angriff auf Israel gefragt

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen waren zu Wochenbeginn gefragt. Am Markt wurde auf den Angriff der islamistischen Hamas auf Israel verwiesen. Sichere Anlagen waren deshalb gefragt. Der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg am Montagmorgen um 0,20 Prozent auf 128,10 Punkte. Zehnjährige Bundesanleihen rentierten mit 2,84 Prozent. In der vergangenen Woche war die Rendite erstmals seit zwölf Jahren über die Marke von drei Prozent gestiegen.

Die Hamas hatte am Samstagmorgen von Gaza aus Israel überraschend mit Raketen angegriffen. Gleichzeitig drangen bewaffnete Palästinenser über Land, See und Luft nach Israel vor und griffen Menschen in mehreren Orten in Grenznähe an. Zwei Tage nach dem Angriff gingen die Kämpfe am Montagmorgen weiter. Die USA verlegten als Reaktion auf den Konflikt einen Flugzeugträger und weitere Kriegsschiffe in das östliche Mittelmeer. Beobachter verwiesen auf die Gefahr einer Ausweitung des Konflikts./bgf/men

BUND Future wird aktuell mit einem Plus von +0,55 % und einem Kurs von 128,6EUR gehandelt.