Nach Jahren des Aufstiegs und trotz wachsender Gewinne will der CEO der Deutschen Telekom, Timotheus Höttges, Europas größten Telekommunikationskonzern verschlanken. Besonders betroffen ist die Zentrale in Bonn. In den USA hatte die Tochtergesellschaft T-Mobile US bereits Ende August Personalkürzungen angekündigt. Dort werden 5.000 Arbeitsplätze verloren gehen. Grund für die Reduzierung sind beispielsweise die steigenden Kosten für den Glasfaserausbau in Deutschland. Dieser erweist sich als kostspieliger als zunächst erwartet. Intern werden auch die Renditeversprechen aufgeführt, die der Telekom-Vorstand den Anlegern gemacht hat. Finanzvorstand Christian Illek will die Dividende schrittweise erhöhen und gleichzeitig die hohen Schulden von fast 137 Milliarden Euro abbauen.

