BERICHT VON GENERATION & OWZE - ERWERBSTÄTIGE ÜBER 45 JAHREN STELLEN EINEN GROSSEN UND WACHSENDEN TEIL DER ERWERBSBEVÖLKERUNG DAR UND BIETEN ARBEITGEBERN DIE MÖGLICHKEIT, DEN ÜBERGANG ZU EINER DIGITALEREN UND NACHHALTIGEREN WELT ZU MEISTERN

Ein neuer Bericht von Generation und OWZE deckt ein „Altersparadox" auf, bei dem die Voreingenommenheit von Arbeitgebern zu einer Unterschätzung von älteren Bewerbern und solchen in der Mitte ihrer Karriere (Midcareer) führt

Unbegründete Sorgen darüber, ob Arbeitnehmer im Alter von und über 45 in der Lage sind, Technologie zu nutzen, hindern Arbeitgeber daran, erfahrene Kandidaten – trotz hoch bewerteter Arbeitsleistung – in Betracht zu ziehen

WASHINGTON, 9. Oktober 2023 /PRNewswire/ -- Neue Daten von Generation, der globalen Non-Profit-Organisation, und der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OWZE) zeigen, dass Arbeitgeber ihren Umgang mit älteren und Midcareer-Bewerbern radikal überdenken müssen.

Der Bericht Midcareer Opportunity: Meeting the challenges of an ageing workforce enthält Erkenntnisse aus OWZE-Daten und aus einer Umfrage in acht Ländern unter Tausenden von Arbeitgebern, Arbeitssuchenden und Arbeitnehmern in Europa und den USA. Die Forschung in Europa wurde von Google.org finanziert, die in den Vereinigten Staaten von Clayton, Dubilier & Rice.

Im Jahr 2020 waren 40 % der OWZE-Erwerbstätigen zwischen 45 und 64 Jahren alt. Im Jahr 1990 waren es nur 28 %. Somit ist der Anteil der verfügbaren Talente gewachsen.

„Ältere Arbeitnehmer sind aufgrund ihrer Fähigkeiten, ihrer Erfahrung und ihres Engagements ein wichtiger Aktivposten", so Stefano Scarpetta, Direktor der Direktion Beschäftigung, Arbeit und Soziales der OWZE. „Sie im Erwerbsleben zu halten, ist der Schlüssel zur Aufrechterhaltung eines hohen Lebensstandards in unseren Volkswirtschaften. Und da Unternehmen Schwierigkeiten haben, neue Mitarbeiter zu finden, ist es wichtiger denn je, dass alle Beteiligten mehr tun, um längere und erfüllte Berufslaufbahnen für alle Arbeitnehmer, unabhängig vom Alter, Wirklichkeit werden zu lassen."

Die Ergebnisse des Berichts zeigen jedoch, dass die Arbeitgeber diese Gelegenheit nicht nutzen. Fast 40 % der Arbeitgeber gaben an, dass sie jemanden im Alter von 20–29 Jahren einstellen würden, und fast die Hälfte (47 %) gab an, dass sie jemanden aus der Gruppe der 30–44-Jährigen einstellen würden. Nur jeder Dritte (35 %) gab an, dass er jemanden im Alter von 45–54 Jahren einstellen würde. Nur 13 % würden jemanden im Alter von 55–65 Jahren einstellen.