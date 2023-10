Neuer Chief Revenue Officer und Chief Financial Officer für Marry Jane AG, Europas größter Indoor-CBD-Produzent (FOTO)

Breitenbach, Schweiz (ots) - Die Marry Jane AG (MJ), der führende europäische

Hersteller in der Cannabisindustrie und Betreiber von Europas größtem

Indoor-Cannabis-Anbau, gibt heute die Ernennung von Hendrik de Jong zum Chief

Revenue Officer und Dr. Ralf Stanovsky zum neuen Chief Financial Officer des

Unternehmens bekannt.



Rico Uesluek, CEO der Marry Jane AG, begrüßte die neuen Mitglieder seines

Führungsteams mit den Worten: "Wir freuen uns sehr, Hendrik und Ralf im

Führungsteam der Marry Jane AG willkommen zu heißen. Hendrik's und Ralf's

Erfolgsbilanz spricht für ihre außergewöhnliche Kompetenz bei der Umsetzung und

Förderung von nachhaltigem Wachstum, bei gleichzeitigem Aufbau leistungsstarker

Teams in verschiedenen Blue-Chip-Unternehmen, die in unterschiedlichen Branchen

tätig sind. Wir sind zuversichtlich, dass die beiden uns dabei helfen werden,

eine erfolgreiche Zukunft für die Marry Jane AG als Europas führendes

Cannabisunternehmen zu gestalten, während die laufende Legalisierung des

europäischen Cannabismarktes an Fahrt gewinnt."