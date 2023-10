TerraPay wird in die Fintech 100 Liste 2023 von CB Insights aufgenommen - Anerkennung für Leistungen im grenzüberschreitenden Zahlungsverkehr

New York (ots/PRNewswire) - CB Insights (http://cbinsights.com/) hat TerraPay

heute in sein sechstes jährliches Fintech 100-Ranking

(https://www.cbinsights.com/research/report/top-fintech-startups-2023) (zuvor

Fintech 250) aufgenommen, das die 100 vielversprechendsten privaten

Fintech-Unternehmen des Jahres 2023 vorstellt.



"Aus 24 verschiedenen Ländern auf der ganzen Welt kommen die diesjährigen

Fintech 100, die die Zukunft von Echtzeit-Zahlungen, der Automatisierung des

Ausgabenmanagements, der eingebetteten Finanzierung und vielem mehr gestalten",

sagteChris Bendtsen, Lead Fintech Analyst, CB Insights . Diese Unternehmen

beschleunigen nicht nur das Innovationstempo, sondern bringen auch neue Produkte

und Funktionen auf den Markt, welche die gesamte Branche revolutionieren werden.

"Ich kann es kaum erwarten, zu sehen, was diese Kohorte als Nächstes erreichen

wird."