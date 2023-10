Smarte Haushaltshelfer von Tineco zu kleinen Preisen während des Prime Days

BERLIN, 9. Oktober 2023 /PRNewswire/ -- Tineco , Entwickler und Hersteller innovativer Haushaltsgeräte und Bodenreiniger, hat es sich zur Mission gemacht, das Leben seiner Kund*innen so einfach wie möglich zu gestalten. Wie jedes Jahr stehen auch diesen Oktober wieder die Prime-Days-Angebote vor der Tür. Vom 10. bis zum 11. Oktober sind zahlreiche Produkte auf Amazon.de drastisch reduziert und so sind auch einige der smarten Haushaltshelfer von Tineco mit von der Partie. Im Angebot sind dieses Mal der FLOOR ONE S5 , der FLOOR ONE S7 Pro , der PURE ONE S15 Pro , der PURE ONE X Pet , der CARPET ONE sowie der A11 Pet . Mit diesem breiten Aufgebot ist für jeden etwas dabei: