DAX - Weiterer Hochlauf erwartet

Vorbörslich zeigt sich der DAX am heutigen Montag wieder tiefer bei 15.130 Punkten, sollte sich hier aber fangen und weiter zulegen können. Es ist nach den vorherigen Kursabgaben der Vorwochen nun zunächst mit einer Gegenbewegung im DAX zu rechnen, die zunächst bis zum 200er-EMA bei 15.450 Punkten darüber zum Widerstand bei 15.550 Punkten laufen könnte. Nach dem großen Verfallstermin am 20. Oktober könnte es dann zunächst wieder abwärtsgehen und ein weiteres Tief ausgebildet werden, bevor dann eine mögliche Jahresendrally beginnt.

Am heutigen Montag steht vor allem der Krieg in Israel im Fokus, das am 07. Oktober zum 50. Jahrestag des Jom-Kippur-Kriegs 1973 mit einem massiven Raketenangriff von der Hamas überfallen wurde. Leider ein weiterer Krieg, neben den bereits zahlreichen anderen Kriegen und Konflikten auf der Welt.