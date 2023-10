WARSCHAU (dpa-AFX) - Polens Luftwaffe hat die ersten polnischen Staatsbürger aus Israel in Sicherheit gebracht. Nach der Landung einer Regierungsmaschine in den frühen Morgenstunden seien nun auch zwei Militärtransportmaschinen vom Typ Hercules auf dem Flughafen in Warschau gelandet, teilte Verteidigungsminister Mariusz Blaszczak am Montag auf der Plattform X mit. Ein Regierungssprecher sagte, insgesamt seien bislang 268 Menschen ausgeflogen worden.

