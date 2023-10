Rheinmetall steigt bis zum 50er-EMA an

Am Vortag hieß es im Insight: "Die Rheinmetall-Aktien konnten die Marke von 233 Euro zurückerobern und sich in diesem Bereich bisher halten. Aktuell notieren die Papiere bei 233,90 Euro. Damit ist der Bereich um 233 Euro erneut zur Unterstützung geworden. Die bullische Tageskerze mit dem langen unteren Schatten vom Mittwoch mit dem Verlaufstief bei 226,50 Euro gilt weiterhin und könnte der Beginn einer weiteren Aufwärtsbewegung sein. In diesem Fall wäre dann mit einer weiteren Erholung bis zum 200er-EMA bei 239,50 Euro und zum 10er-EMA bei 242 Euro zu rechnen. Nur kurz darüber befindet sich auch der Widerstand bei 243 Euro."

Aktuell notieren die Aktien im Bereich von 248 Euro. Die Long-Position um 233 Euro hat das Kursziel um 243 Euro erreicht. Im Bereich um den 50er-EMA könnte sich möglicherweise eine Short-Position anbieten.