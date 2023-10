BERENBERG stuft BASF SE auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für BASF von 50 auf 45 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Chemiekonzern werde wohl innerhalb der nächsten zwei Wochen die Prognose für das operative Ergebnis in diesem Jahr senken, schrieb Analyst Sebastian Bray in einer am Montag vorliegenden Studie. Das weit verbreitete Eingeständnis schwacher Volumina in der Industriechemie und die glanzlose Entwicklung der Sektoraktien in den vergangenen Wochen deuteten darauf hin, dass dies kein Geheimnis sei. Die Dividendenrendite sei zwar hoch, aber vom Gewinn nicht gedeckte Dividenden seien kein Grund, zyklische Werte zu halten./la/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2023 / 17:05 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BASF Aktie wird aktuell mit einem Minus von -2,72 % und einem Kurs von 40,82EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Sebastian Bray

Analysiertes Unternehmen: BASF SE

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 45

Kursziel alt: 50

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m