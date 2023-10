Frankfurt (ots) - Ein nachhaltiges Sortiment ist entscheidend für den

wirtschaftlichen Erfolg. Laut der Simon-Kucher Retail-Studie kauft mehr als

jeder vierte Konsument weniger ein, wenn keine nachhaltigen Produkte vorhanden

sind. Gleichzeitig würde fast jeder Zweite für nachhaltige Artikel mehr zahlen

als für Standardartikel. Dies betrifft vor allem Mode und Kosmetik, hier ist

aber der Greenwashing-Verdacht am größten. Der Handel muss über die neue

EU-Richtlinie zur Nachhaltigkeits-Claims hinaus tätig werden. Denn mehr als

jeder Dritte traut den jetzigen Labels nicht.



- 19 % kaufen weniger und 8 % gar nichts, wenn nachhaltige Produkte nicht

vorrätig sind

- Grundsätzlich würden 43 % für nachhaltige Artikel mehr zahlen als für

Standardartikel

- Größte Zahlungsbereitschaft für Nachhaltigkeit bei Mode (50 %) und Kosmetik

(49 %)

- Aber: Greenwashing-Verdacht bei Mode (45 %), Kosmetik (41 %) und Lebensmitteln

(41 %) hoch

- 39 % trauen Nachhaltigkeitslabeln nicht: Größte Zweifel bei Lebensmitteln (44

%) + Kosmetik (44 %)

- Für 45 % ist Nachhaltigkeit entscheidend bei der Händlerwahl: Aber 46 % kennen

Maßnahmen nicht





Fehlt das nachhaltigte Sortiment, hat das drastische Auswirkungen auf dasKaufverhalten. Laut der Simon-Kucher Retail-Studie zu Nachhaltigkeit im Handel,kaufen 19 Prozent der Konsumenten in Deutschland weniger ein, wenn nachhaltigeProdukte nicht vorrätig sind. Acht Prozent verlassen ohne nachhaltige Produktein den Regalen den Laden sogar mit komplett leeren Händen."Wer kein nachhaltiges Sortiment bietet, wird abgestraft""Nachhaltigkeit ist ein Mega-Trend, der von Kundenpräferenzen getrieben wird.Diese Nachfrage nicht abzubilden, ist fatal für den Handel," erklärt Dr. TobiasMaria Günter, Partner und Head of Retail bei Simon-Kucher. Sein Fazit zur denStudienergebnissen? "Wer kein nachhaltiges Sortiment bietet, wird abgestraft!"Fast jeder Zweite greift tiefer ins PortemonnaieDabei kann der Handel mit nachhaltigen Artikeln gutes Geschäft machen. So sind43 Prozent der Verbraucher in Deutschland bereit, für nachhaltige Artikel mehrzu zahlen, als für vergleichbare Standardartikel. Besonders bei Mode (50Prozent) und Kosmetika (49 Prozent) greifen Konsumenten gerne tiefer in denGeldbeutel. Aber auch bei Unterhaltungselektronik (48 Prozent), Lebensmitteln(41 Prozent) und Einrichtung (37 Prozent) würde ein signifikater Anteil derKonsumenten freiwillig mehr bezahlen.Kaum Vertrauen in Handel und LabelsDas Problem? Die Konsumenten haben Bedenken, ob die Produkte wirklich nachhaltig