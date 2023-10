Neues Meldeportal verbindet Hinweisgeberschutzgesetz mit wertschätzender Unternehmenskultur / Agile, pragmatische technische Lösungen für kleine und mittelständische Unternehmen mit Beratungsbedarf (FOTO)

Meerbusch / Leipzig (ots) - Das Meldeportal für Hinweisgeber, MyHinweis.online

(http://myhinweis.online) , startet seinen Service insbesondere für kleine und

mittlere Unternehmen (KMU). Es richtet sich an Unternehmen, die die neue

EU-Whistleblower-Richtlinie rechtssicher umsetzen wollen und zeitgleich ihren

Fokus auf eine wertschätzende Unternehmenskultur legen.



Seit Anfang Juli ist das neue Hinweisgeberschutzgesetz in Kraft. Damit hat

Deutschland die EU-Whistleblower-Richtlinie aus dem Jahr 2019 umgesetzt. Mit dem

neuen Gesetz werden nun hinweisgebende Personen geschützt, die Missstände in

Unternehmen oder einer Behörde aufdecken. Seit Juli müssen Unternehmen und

Behörden ab 250 Beschäftigten ein internes Hinweisgebersystem mit einer

geeigneten internen Meldestelle eingerichtet haben. Ende des Jahres folgen dann

Unternehmen ab 50 Mitarbeitenden. "Die Einführung des neuen

Hinweisgeberschutzgesetzes in Deutschland ist äußerst bedeutsam", erklärt

Michael Triesch, ausgewiesener Experte auf dem Gebiet Datenschutz, Compliance

und Managementsysteme mit jahrzehntelanger Expertise. "Wir brauchen jedoch agile

und pragmatische technische Lösungen für kleine und mittelständische Unternehmen

mit Beratungsbedarf."